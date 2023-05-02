Украина заявила о нехватке медиков под Артемовском
2 мая 202303:30
Украинским войскам не хватает медиков и средств эвакуации раненых под Артемовском, сообщил телеканалу «Рада» младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады войск Сергей Зайцев.
По его словам, нужны полевые передвижные аппараты компьютерной томографии, технические средства, средства эвакуации техники.
«Надо, чтобы медики, которые находятся в тылу, шли служить в войска», — отметил Зайцев.
Ранее боец «Вагнера» заявил, что Артемовск скоро будет освобожден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru