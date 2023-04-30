Боец «Вагнера»: Артемовск скоро будет освобожден
Российским бойцам осталось пройти в Артемовске около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения населенного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группы «Вагнер».
По его словам, линия фронта все ближе смещается к западным окраинам города. Подразделению собеседника агентства удалось взять штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, которая разделяет Артемовск на две части. Постройки находятся на возвышенности, с которой военные украинских Вооруженных сил вели наблюдение и корректировали огонь по штурмовым группам ЧВК «Вагнер».
Отмечается, что в настоящее время ВСУ контролируют здание медицинского института, которое находится на самой высокой точке города с западной стороны.
Ранее руководитель группы Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru