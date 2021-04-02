Украина заявила, что война в Донбассе выгодна для России

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что страна намерена решать конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем, сообщает УНИАН.

По его словам, в этом поможет усиление санкций со стороны Евросоюза, а также США, Канады и Австралии.

Резников пояснил, что война в Донбассе «должна перестать быть выгодной» России.