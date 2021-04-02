Украина заявила, что война в Донбассе выгодна для России
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что страна намерена решать конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем, сообщает УНИАН.
По его словам, в этом поможет усиление санкций со стороны Евросоюза, а также США, Канады и Австралии.
Резников пояснил, что война в Донбассе «должна перестать быть выгодной» России.
«Поэтому именно таким политико-дипломатическим способом, через усиление санкций, для того чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной», - сказал он, добавив, что россияне — прагматики, они будут взвешивать, что им выгоднее: «продолжать эту войну в Украине или выйти из нашей страны».
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Таран после телефонного разговора с руководителем Пентагона Ллойдом Остином при обсуждении конфликта в Донбассе заявил, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине». В России прямую военную поддержку со стороны США называют «безумием».
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