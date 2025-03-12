Украина заявила, что США уже возобновили помощь Киеву

США возобновили помощь Киеву в сфере безопасности, сообщил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

Украина приняла предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней

Другие подробности не сообщаются.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил о решении снять паузу в передаче помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры