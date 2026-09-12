СМИ: Леди Гага стала матерью
Певицу Леди Гагу и ее жениха, бизнесмена Майкла Полански, заметили вместе с их новорожденным ребенком. Об этом сообщило издание Page Six.
«Леди Гага и ее жених... недавно стали родителями своего первого совместного ребенка», - отмечается в публикации.
Папарации запечатлели пару в Северной Калифорнии, на кадрах видно, как певица несет новорожденного в слинге. Пол, имя и дата рождения малыша неизвестны.
Ранее актриса Кэмерон Диас в третий раз стала мамой, у артистки и ее мужа музыканта Бенджамина Мэддена родился сын Наутас.
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