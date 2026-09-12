СМИ: Леди Гага стала матерью

Певицу Леди Гагу и ее жениха, бизнесмена Майкла Полански, заметили вместе с их новорожденным ребенком. Об этом сообщило издание Page Six.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в шестой раз стал отцом

«Леди Гага и ее жених... недавно стали родителями своего первого совместного ребенка», - отмечается в публикации.

Папарации запечатлели пару в Северной Калифорнии, на кадрах видно, как певица несет новорожденного в слинге. Пол, имя и дата рождения малыша неизвестны.

Ранее актриса Кэмерон Диас в третий раз стала мамой, у артистки и ее мужа музыканта Бенджамина Мэддена родился сын Наутас.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ДетиПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры