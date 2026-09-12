Ежегодный прирост пациентов с диабетом в России оценили в 350-400 тысяч человек

Число граждан с сахарным диабетом растет в России, каждый год фиксируется прирост до 400 тысяч пациентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава РФ.

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«Согласно показателям Росстата... и данным системы клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета, созданной 30 лет тому назад в ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Минздрава России, количество людей с сахарным диабетом... продолжает неуклонно расти», - указано в сообщении.

По данным учреждения, в год таких пациентов становится на 350-400 тысяч больше. Всего за последние 20 лет число россиян с сахарным диабетом выросло с 2 млн до свыше 6 млн.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что диабетом второго типа, онкологическими, нейродегенеративными и сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают около 37% взрослых россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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