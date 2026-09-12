В Таганроге из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в магазине

Пожар возник в одном из магазинов в Таганроге из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

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Как отметил губернатор, минувшей ночью в регионе ликвидировали 70 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в 11 районах области, Таганроге и Таганрогском заливе.

«В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина. Погибших и пострадавших нет», - написал Слюсарь в мессенджере «Макс».

Ранее в Самарской области беспилотник попал в здание территориального избиркома.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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