В Таганроге из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в магазине
12 сентября 202607:27
Юлия Савченко
Пожар возник в одном из магазинов в Таганроге из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Как отметил губернатор, минувшей ночью в регионе ликвидировали 70 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в 11 районах области, Таганроге и Таганрогском заливе.
«В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина. Погибших и пострадавших нет», - написал Слюсарь в мессенджере «Макс».
Ранее в Самарской области беспилотник попал в здание территориального избиркома.
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