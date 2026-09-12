В Россию с целью учебы въехали свыше 200 тысяч иностранцев

Более 200 тысяч иностранных граждан въехали в Россию с целью учебы в первой половине 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В январе-июне в страну с целью учебы въехали 202 640 иностранцев. В их числе 47 156 граждан Казахстана, 42 526 - Китая, 26 478 - Узбекистана, 22 052 - Таджикистана, 12 775 -Киргизии.

Согласно данным статистики, по сравнению с первым полугодием 2025-го заметно увеличилось число въехавших для учебы граждан ряда других государств. Показатель по Азербайджану вырос почти на треть и составил 9 434 человек, по Бангладеш - более 50%, 1 076 человек, по Нигерии - почти в два раза, до 568.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в российских вузах обучаются около 415 тысяч иностранных студентов.

