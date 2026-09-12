Число выданных россиянам виз в Пакистан выросло в семь раз

Количество выданных гражданам России виз для посещения Пакистана в 2026 году выросло в семь раз. Об этом рассказал РИА Новости посол республики в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

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«Количество выданных виз россиянам по сравнению с прошлым годом увеличилось в семь раз», - отметил дипломат.

Как отметил Тирмизи, в его стране есть исторические достопримечательности, пляжи, горы. Кроме того, и Пакистан, и Россия ценят «гостеприимство, семью и открытость сердец». По словам дипломата, потенциально две страны могут посетить миллионы туристов.

Ранее посол сообщил, что Россия и Пакистан ведут работу по вопросу запуска прямого авиасообщения.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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