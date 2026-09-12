В Мексиканском заливе произошла утечка нефти
Утечка нефти произошла на объекте компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом сообщило министерство науки Мексики в соцсети Х.
«10 сентября Постоянная обсерватория... сообщила об инциденте с разливом на объектах Pemex, расположенных в 46 морских милях к северу от Сьюдад-дель-Кармен, Кампече», - указано в сообщении.
Утечку зафиксировали в трубопроводе. Ведутся работы по ее локализации, мероприятия контролирует Агентство по безопасности, энергетике и окружающей среде (ASEA) Мексики. Эксперты считают, что вероятность достижения пятном побережья либо чувствительной природной зоны мала.
Ранее в Ормузском проливе произошла масштабная утечка нефти, площадь загрязнения составила более 300 квадратных километров.
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