Украина вычеркнула из списков на обмен тысячу пленных

Украина вычеркнула из списков на обмен тысячу военнопленных своих Вооруженных сил, сообщает RT.

Россия и Украина провели обмен пленными по договоренностям в Стамбуле

Вместо них Киев мог внести в списки других людей. Один из таких пленных заявил, что не знает, что с ним будет. Другой боец рассказал, что ему обидно за то, что чью-то фамилию внесли в список вместо него за деньги.

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинские власти отказались принимать обратно около тысячи пленных солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
