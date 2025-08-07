Украина вычеркнула из списков на обмен тысячу пленных
Украина вычеркнула из списков на обмен тысячу военнопленных своих Вооруженных сил, сообщает RT.
Вместо них Киев мог внести в списки других людей. Один из таких пленных заявил, что не знает, что с ним будет. Другой боец рассказал, что ему обидно за то, что чью-то фамилию внесли в список вместо него за деньги.
Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинские власти отказались принимать обратно около тысячи пленных солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
