Украина ввела санкции против сотен политических деятелей России

Он сослался на соответствующее решение СНБО Украины. Речь идет о физических лицах, которые относятся к руководящей верхушке России. Из них - 28 членов Совета безопасности РФ, 154 члена Совета Федерации, 424 депутата Госдумы.

Как отметил Зеленский, в отношении их уже принят ряд юридических, дипломатических и политических мер, при этом не уточнив, в чем эти меры заключаются. Список попавших под ограничения также не приводится.

Напомним, многие специалисты считают, что Зеленскому не удастся избежать участи «козла отпущения».

