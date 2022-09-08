Украина ввела санкции против сотен политических деятелей России
Власти Украины ввели санкции против 606 представителей российской власти, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram-канале.
Он сослался на соответствующее решение СНБО Украины. Речь идет о физических лицах, которые относятся к руководящей верхушке России. Из них - 28 членов Совета безопасности РФ, 154 члена Совета Федерации, 424 депутата Госдумы.
Как отметил Зеленский, в отношении их уже принят ряд юридических, дипломатических и политических мер, при этом не уточнив, в чем эти меры заключаются. Список попавших под ограничения также не приводится.
Напомним, многие специалисты считают, что Зеленскому не удастся избежать участи «козла отпущения».
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