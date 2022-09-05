СМИ: Зеленского ожидает участь «козла отпущения»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит участь «козла отпущения». Об этом пишет сербское издание «Печат».
Как отмечается в материале, Запад может обвинить Зеленского в том, что ситуация развивается не по плану; то же было с его предшественником, экс-президентом Украины Петром Порошенко, пишет Ura.ru.
«Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли украинского лидера. Зеленский тоже не избежит подобной участи», — указывает «Печат».
Издание отмечает, что Зеленский находится между двух огней: с одной стороны, Запад призывает его к решительным действия, а с другой — Европа требует мирного разрешения ситуации на фоне кризиса в экономике из-за санкций. Украинскому президенту придется отвечать за происходящее, иначе гнев обрушится на финансировавший и снабжавший Украину оружием Запад, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+48 042 / сут.
Умерли
385 тыс.+87 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+35 732 / сут.
- СМИ: При крушении в Балтийском море погиб владелец авиакомпании Quick Air с семьей
- Власти Запорожья: Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября
- В Запорожье пригрозили «жестоким наказанием» угрожающим жителям региона украинским политикам
- СМИ: Зеленского ожидает участь «козла отпущения»
- В России пообещали награду в 1 млн рублей за захват на Украине эстонского военного робота
- Еще одна страна отказалась от антироссийских санкций
- Спасатели приземлились на Ключевском вулкане, чтобы спасти выживших туристов
- Стало известно о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в Херсонщине
- В Германии заявили, что РФ не отдаст Крым
- Попова: Пик заболеваемости коронавирусом пройден
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru