Как отмечается в материале, Запад может обвинить Зеленского в том, что ситуация развивается не по плану; то же было с его предшественником, экс-президентом Украины Петром Порошенко, пишет Ura.ru.

«Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли украинского лидера. Зеленский тоже не избежит подобной участи», — указывает «Печат».

Издание отмечает, что Зеленский находится между двух огней: с одной стороны, Запад призывает его к решительным действия, а с другой — Европа требует мирного разрешения ситуации на фоне кризиса в экономике из-за санкций. Украинскому президенту придется отвечать за происходящее, иначе гнев обрушится на финансировавший и снабжавший Украину оружием Запад, отмечает РЕН ТВ.

