Зеленский ввел санкции против России

Среди россиян, попавших под санкции, дизайнер Артемий Лебедев, экс-генпрокурор РФ Юрий Чайка, среди компаний - Ленпромтранспроект, Страховой бизнес-группы, Геоземстрой.

Подписав указ о санкциях, украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Меры введены на пять лет. Ограничения предполагают блокировку активов и финансовых операций.





