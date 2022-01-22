Зеленский ввел санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди россиян, попавших под санкции, дизайнер Артемий Лебедев, экс-генпрокурор РФ Юрий Чайка, среди компаний - Ленпромтранспроект, Страховой бизнес-группы, Геоземстрой.
Подписав указ о санкциях, украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Меры введены на пять лет. Ограничения предполагают блокировку активов и финансовых операций.
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