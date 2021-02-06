Украина впервые в 2021 году обстреляла позиции ДНР из орудий калибра 122мм
Впервые с июля 2020 года военные Украины обстреляли позиции ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) на западе Донецка из орудий калибром 122 мм. Всего было выпущено 12 артснарядов, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Известно, что под обстрел, который начался в 10:05 по местному времени, попал поселок Старомихайловка.
«Помимо 122-мм арторудий, противник применил вооружение БМП. Информация о пострадавших не поступала», - отмечает агентство.
Напомним, в Донбассе введен режим прекращения огня, который начал действовать с 27 июля 2020 года. Противоборствующие стороны не имеют право использовать любого вида оружия, вести инженерные работы, осуществлять диверсии и полеты БЛА.
Ранее подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН заявил, что в Донбассе фиксируют признаки подготовки украинской армией наступательных действий.
«Участились обстрелы ДНР и ЛНР. К линии соприкосновения подтянуты техника и вооружения. Во всех воинских частях Украины проходят учения по тактике наступательных действий. Еще один фактор: Украина стоит на краю экономической пропасти, всячески душатся средства массовой информации, чтобы заглушить недовольство на Украине. Этому может способствовать и обострение конфликта в Донбассе», - отметил Марочко.
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