Украина впервые в 2021 году обстреляла позиции ДНР из орудий калибра 122мм

Известно, что под обстрел, который начался в 10:05 по местному времени, попал поселок Старомихайловка.

«Помимо 122-мм арторудий, противник применил вооружение БМП. Информация о пострадавших не поступала», - отмечает агентство.

Напомним, в Донбассе введен режим прекращения огня, который начал действовать с 27 июля 2020 года. Противоборствующие стороны не имеют право использовать любого вида оружия, вести инженерные работы, осуществлять диверсии и полеты БЛА.

Ранее подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН заявил, что в Донбассе фиксируют признаки подготовки украинской армией наступательных действий.

«Участились обстрелы ДНР и ЛНР. К линии соприкосновения подтянуты техника и вооружения. Во всех воинских частях Украины проходят учения по тактике наступательных действий. Еще один фактор: Украина стоит на краю экономической пропасти, всячески душатся средства массовой информации, чтобы заглушить недовольство на Украине. Этому может способствовать и обострение конфликта в Донбассе», - отметил Марочко.

