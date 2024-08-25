Украина в школьных учебниках в 2016 году указывала Курскую область как свою территорию

Украина еще в 2016 году в учебниках для школ обозначала Курскую область и ряд других регионов России как свои, навязывая учащимся не соответствующие действительности карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрия Шашкова.

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По его словам, в книге для школьников «Руйнуймо міфи» («Ломаем мифы») в качестве украинской карты также Кубань, Слобожанщина, Крым.

Ранее стало известно, что администрация США обсуждает изменение содержания пакетов военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ на Курскую область. В Вашингтоне определяют, стоит ли включить в пакеты помощи Киеву больше бронетехники или боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаКурская Область

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