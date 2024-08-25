Украина в школьных учебниках в 2016 году указывала Курскую область как свою территорию
Украина еще в 2016 году в учебниках для школ обозначала Курскую область и ряд других регионов России как свои, навязывая учащимся не соответствующие действительности карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрия Шашкова.
По его словам, в книге для школьников «Руйнуймо міфи» («Ломаем мифы») в качестве украинской карты также Кубань, Слобожанщина, Крым.
Ранее стало известно, что администрация США обсуждает изменение содержания пакетов военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ на Курскую область. В Вашингтоне определяют, стоит ли включить в пакеты помощи Киеву больше бронетехники или боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru