СМИ: США могут скорректировать помощь Киеву из-за атаки на Курскую область

Администрация США обсуждает изменение содержания пакетов военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщил изданию неназванный американский чиновник, в Вашингтоне определяют, стоит ли включить в пакеты помощи Киеву больше бронетехники или боеприпасов. Власти США ведут закрытые обсуждения.

В то же время другой источник газеты отметил, что американская сторона не имеет полного представления о целях украинской вылазки в российский регион и не уверена в стратегии, избранной Киевом. Кроме того, по данным Washington Post, зависимость Украины от помощи Вашингтона «возродила страхи прямой эскалации» в отношениях США, НАТО и России.

Между тем президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили детали нового пакета военной помощи Киеву, в рамках которого планируется предоставить ракеты ПВО, средства для борьбы с дронами, противотанковые снаряды.

