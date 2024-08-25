Дуда: Польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

Польский президент Анджей Дуда во время празднования Дня независимости Украины заявил, что переданные Вооруженным силам Украины танки участвуют в нападении на Курскую область, сообщает РИА Новости.

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Речь идет о танках PT-91 Twardy, которые были переданы Киеву более года назад. Дуда пообещал продолжить военную и политическую поддержку Украины в «ее стремлении вступить в НАТО и ЕС».

Президент приехал на Украину с необъявленным визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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