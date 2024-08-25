Дуда: Польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
25 августа 202405:01
Польский президент Анджей Дуда во время празднования Дня независимости Украины заявил, что переданные Вооруженным силам Украины танки участвуют в нападении на Курскую область, сообщает РИА Новости.
Речь идет о танках PT-91 Twardy, которые были переданы Киеву более года назад. Дуда пообещал продолжить военную и политическую поддержку Украины в «ее стремлении вступить в НАТО и ЕС».
Президент приехал на Украину с необъявленным визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru