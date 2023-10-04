Украина утвердила план на случай блэкаутов
Министерство внутренних дел Украины утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил в Telegram глава ведомства Игорь Клименко.
По его словам, в ситуационном центре МВД трудятся аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. План учитывает прошлогодний опыт.
Клименко указал, что министерство видит своей функцией не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, а также функционирование «пунктов несокрушимости».
Украинцы могут начать революцию против президента страны Владимира Зеленского, считает бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зима близко, и когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет, когда будут блэкауты разные региональные, не дай бог центральный блэкаут по всей стране тогда, конечно, народ начнет», — заявил бывший советник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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