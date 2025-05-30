Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus
30 мая 202503:01
Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего японского премьера Синдзо Абэ свой автомобиль Aurus, чтобы она после встречи в Кремле поехала в Большой театр, сообщает RT.
До этого Акиэ Абэ не сдержала слёз на встрече с главой государства, который сообщил ей, как много Синдзо Абэ сделал для развития отношений Москвы и Токио.
По его словам, встреча носила личный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru