Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus

Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего японского премьера Синдзо Абэ свой автомобиль Aurus, чтобы она после встречи в Кремле поехала в Большой театр, сообщает RT.

В Токио почтили память Синдзо Абэ

До этого Акиэ Абэ не сдержала слёз на встрече с главой государства, который сообщил ей, как много Синдзо Абэ сделал для развития отношений Москвы и Токио.

По его словам, встреча носила личный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Президент РФВладимир Путин

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