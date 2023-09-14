Украинский политолог Дацюк: В стране может начаться гражданская война
14 сентября 202305:07
После окончания конфликта вокруг Украины в стране может начаться гражданская война, сообщил в беседе с Youtube-каналом «Александр Шелест» украинский философ и политолог Сергей Дацюк.
По его словам, в бывшей советской республике врагами считаются не только граждане России, но и большая часть самих украинцев. Отмечается, что более 60 процентов населения — «чужие люди». Эксперт отметил, что страна «свернула не туда».
Ранее экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украину ждет гражданская война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru