Украинский политолог Дацюк: В стране может начаться гражданская война

После окончания конфликта вокруг Украины в стране может начаться гражданская война, сообщил в беседе с Youtube-каналом «Александр Шелест» украинский философ и политолог Сергей Дацюк.

Экс-советник Кучмы сообщил о страхе Зеленского проиграть выборы

По его словам, в бывшей советской республике врагами считаются не только граждане России, но и большая часть самих украинцев. Отмечается, что более 60 процентов населения — «чужие люди». Эксперт отметил, что страна «свернула не туда».

Ранее экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украину ждет гражданская война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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