Украинский политолог Дацюк: В стране может начаться гражданская война

По его словам, в бывшей советской республике врагами считаются не только граждане России, но и большая часть самих украинцев. Отмечается, что более 60 процентов населения — «чужие люди». Эксперт отметил, что страна «свернула не туда».

Ранее экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украину ждет гражданская война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

