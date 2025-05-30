СМИ: Хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома США

В Белом доме произошла утечка данных, сообщает Wall Street Journal.

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Хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата американской администрации Сьюзан Уайлс. Злоумышленники от ее имени связывались с конгрессменами и руководителями корпораций. Скомпрометирован был личный, а не официальный телефон. Сообщения и звонки исходили с другого, не связанного с Уайлс номера. В ФБР не считают, что за взломом может стоять иностранное государство.

Кроме того, в прошлом году иранские агенты взломали электронную почту Уайлс и таким образом завладели досье на вице-президента Джей Ди Вэнса. Уайлс считается самым приближенным к президенту США Дональду Трампу сотрудником в Белом доме.

Ранее хакеры украли данные почти 90 млн пользователей игровой платформы Steam, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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