СМИ: Хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома США
В Белом доме произошла утечка данных, сообщает Wall Street Journal.
Хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата американской администрации Сьюзан Уайлс. Злоумышленники от ее имени связывались с конгрессменами и руководителями корпораций. Скомпрометирован был личный, а не официальный телефон. Сообщения и звонки исходили с другого, не связанного с Уайлс номера. В ФБР не считают, что за взломом может стоять иностранное государство.
Кроме того, в прошлом году иранские агенты взломали электронную почту Уайлс и таким образом завладели досье на вице-президента Джей Ди Вэнса. Уайлс считается самым приближенным к президенту США Дональду Трампу сотрудником в Белом доме.
Ранее хакеры украли данные почти 90 млн пользователей игровой платформы Steam, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Контрабанду оружия с Украины контролируют чиновники Запада
- Депутаты Госдумы предложили увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка
- СМИ: Хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома США
- СМИ: НАТО выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался
- Центробанк: Банкнота номиналом в сто рублей может получить обновленный дизайн
- СМИ: Российские военные получили 15 млн рублей за первый сбитый F-16
- Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus
- Келлог: На переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании
- Небензя: Киев должен выбрать между поражением и урегулированием
- Келлог: у Трампа и Путина сложились сильные личные отношения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru