СМИ: Контрабанду оружия с Украины контролируют чиновники Запада

Нелегальная торговля оружием на Украине целиком контролируется международными преступными группировками и спонсируется западными странами, сообщают «Известия» со ссылкой на главу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.

Гагин заявил о расследовании продажи Украиной западного оружия

По ее словам, одним из главных перевалочных пунктов поставок является Молдавия, через которую оружие попадает в Европу, Африку и страны Ближнего Востока. Его продают криминальным группировкам. Крупнейшие хабы располагаются в Албании и Финляндии.

Дипломат отметила, что масштабные поставки контрабандного оружия начались на Украине в 2014 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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