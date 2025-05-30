СМИ: Контрабанду оружия с Украины контролируют чиновники Запада
Нелегальная торговля оружием на Украине целиком контролируется международными преступными группировками и спонсируется западными странами, сообщают «Известия» со ссылкой на главу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.
По ее словам, одним из главных перевалочных пунктов поставок является Молдавия, через которую оружие попадает в Европу, Африку и страны Ближнего Востока. Его продают криминальным группировкам. Крупнейшие хабы располагаются в Албании и Финляндии.
Дипломат отметила, что масштабные поставки контрабандного оружия начались на Украине в 2014 году.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru