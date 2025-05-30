Токио: Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию
Японское правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, относительно ее визита в Москву, сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Он не стал комментировать поездку Акиэ Абэ в Россию. «Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ», — отметил Хаяси.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего японского премьера Синдзо Абэ свой автомобиль Aurus, чтобы она после встречи в Кремле поехала в Большой театр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru