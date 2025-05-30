Токио: Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию

Он не стал комментировать поездку Акиэ Абэ в Россию. «Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ», — отметил Хаяси.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего японского премьера Синдзо Абэ свой автомобиль Aurus, чтобы она после встречи в Кремле поехала в Большой театр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

