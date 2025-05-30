Келлог: На переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании

Специальный посланник американского лидера Кит Келлог заявил телеканалу ABC, что на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Стамбуле на предстоящей неделе будут присутствовать советники по безопасности от Франции, ФРГ и Великобритании.

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По его словам, эти страны помогли нам сформировать основные положения для Украины.

Также Келлог отметил, что в США считают закономерной обеспокоенность России расширением НАТО на восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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