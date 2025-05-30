СМИ: НАТО выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался
Страны Североатлантического альянса используют Украину для сдерживания Москвы, чтобы успеть завершить перевооружение, сообщает Telegraf.
По данным украинского издания, странам НАТО выгодно, чтобы боевые действия на Украине продолжались. При этом в настоящее время входящие в блок страны не готовы к какому-либо вооруженному конфликту. Европа планирует завершить план перевооружения к 2029 году. Киев до этого момента должен будет сдерживать Москву.
Ранее послы Евросоюза согласовали повышение расходов на оборону на €150 млрд. Выплаты могут выделяться членам ЕС на поддержание собственной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru