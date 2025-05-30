По данным украинского издания, странам НАТО выгодно, чтобы боевые действия на Украине продолжались. При этом в настоящее время входящие в блок страны не готовы к какому-либо вооруженному конфликту. Европа планирует завершить план перевооружения к 2029 году. Киев до этого момента должен будет сдерживать Москву.

Ранее послы Евросоюза согласовали повышение расходов на оборону на €150 млрд. Выплаты могут выделяться членам ЕС на поддержание собственной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

