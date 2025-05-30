СМИ: НАТО выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался

Страны Североатлантического альянса используют Украину для сдерживания Москвы, чтобы успеть завершить перевооружение, сообщает Telegraf.

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По данным украинского издания, странам НАТО выгодно, чтобы боевые действия на Украине продолжались. При этом в настоящее время входящие в блок страны не готовы к какому-либо вооруженному конфликту. Европа планирует завершить план перевооружения к 2029 году. Киев до этого момента должен будет сдерживать Москву.

Ранее послы Евросоюза согласовали повышение расходов на оборону на €150 млрд. Выплаты могут выделяться членам ЕС на поддержание собственной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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