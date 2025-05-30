Центробанк: Банкнота номиналом в сто рублей может получить обновленный дизайн

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа. Регулятор указал, что получает предложения по модернизации оборотной стороны банкноты 100 рублей 2022 года выпуска, в частности о замене изображения карты России на изображение карты Центрального федерального округа, которому посвящена оборотная сторона этой банкноты.

Парламентарий считает, что обновленная банкнота станет гордостью для всех россиян.

Ранее стало известно, что Центральный Банк России выпустил памятные монеты в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В коллекцию вошли монеты различных номиналов, изготовленные из драгоценных и недрагоценных металлов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

