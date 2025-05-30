Власти Приморья сообщили о двух взрывах возле бухты Десантная

Правительство Приморского края сообщило в Telegram, что утром 30 мая прогремели два взрыва.

На предприятии в Башкирии произошел взрыв

Это произошло в районе бухты Десантная. На месте работают специальные и экстренные службы. Движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая перекрыто.

При взрывах никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Приморский КрайВзрывы

Горячие новости

Все новости

партнеры