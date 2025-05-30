Депутаты Госдумы предложили увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка

В России могут ввести доплату к материнскому капиталу при рождении третьего и каждого последующего ребенка в размере, равном доплате на второго ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова, которую он направил главе правительства Михаилу Мишустину.

Россиянкам напомнили, что решение о выплате маткапитала принимают до 15 дней

По словам парламентария, расширение программы маткапитала необходимо для поощрения многодетности. Он указал, что в настоящее время выплата не стимулирует многодетность: основная сумма выплачивается на первенца, а на третьего ребенка на федеральном уровне ничего не предусмотрено.

Миронов отметил, что из-за демографических провалов прошлых лет в стране меньше женщин репродуктивного возраста, и на это нередко указывают в правительстве.

Ранее стало известно, что в России могут разрешить тратить маткапитал на лечение детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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