Депутаты Госдумы предложили увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка

По словам парламентария, расширение программы маткапитала необходимо для поощрения многодетности. Он указал, что в настоящее время выплата не стимулирует многодетность: основная сумма выплачивается на первенца, а на третьего ребенка на федеральном уровне ничего не предусмотрено.

Миронов отметил, что из-за демографических провалов прошлых лет в стране меньше женщин репродуктивного возраста, и на это нередко указывают в правительстве.

Ранее стало известно, что в России могут разрешить тратить маткапитал на лечение детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

