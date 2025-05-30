Депутаты Госдумы предложили увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка
В России могут ввести доплату к материнскому капиталу при рождении третьего и каждого последующего ребенка в размере, равном доплате на второго ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова, которую он направил главе правительства Михаилу Мишустину.
По словам парламентария, расширение программы маткапитала необходимо для поощрения многодетности. Он указал, что в настоящее время выплата не стимулирует многодетность: основная сумма выплачивается на первенца, а на третьего ребенка на федеральном уровне ничего не предусмотрено.
Миронов отметил, что из-за демографических провалов прошлых лет в стране меньше женщин репродуктивного возраста, и на это нередко указывают в правительстве.
Ранее стало известно, что в России могут разрешить тратить маткапитал на лечение детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru