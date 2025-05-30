СМИ: Российские военные получили 15 млн рублей за первый сбитый F-16

За первый сбитый в зоне проведения специальной военной операции истребитель F-16 12 российских военнослужащих получили 15 млн рублей, сообщает ТАСС.

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Компания «Форэс» выполнила ранее объявленное обязательство и передала деньги военнослужащим. Церемония награждения прошла 29 мая.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы Украины потеряли связь с истребителем F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребителиРоссийская Армия

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