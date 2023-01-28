Украина требует у Запада 24 истребителя
Украина требует от Запада 24 истребителя из первого транша поставок оружия, сообщает El País со ссылкой на официального представителя командования ВВС Украины Юрия Игната.
«Два батальона самолетов с 12 истребителями в каждом. Это новый пакет военной помощи, который украинская армия намерена заполучить от своих международных союзников» — отмечают журналисты.
В публикации говорится, что ВСУ в первую очередь рассматривают для поставок американские F-16 , французские «Рафали» и шведские «Грипены».
Однако, даже если украинская сторона получит желаемую технику, ВСУ быстро не сможет ее использовать - украинским летчикам потребуется подготовка не менее полугода.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили собственный штурмовой самолет Су-25 в районе Краматорска. Об этом сообщили военные корреспонденты «Русской весны» 28 января, в субботу.
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