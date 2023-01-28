Во Франции назвали Зеленского сумасшедшим из-за планов получить самолеты

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо усомнился в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением Филиппо поделился в Twitter.

Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты

Ранее СМИ сообщили, что Киев планирует запросить у Франции истребители Mirage 2000, это якобы произойдет после отправки украинским военным западных танков.

Комментируя эти сведения, Филиппо назвал украинского президента «совершенно сумасшедшим».

«Зеленский, [президент Франции Эммануэль] Макрон, НАТО: мы не хотим вашей войны! Хватит безумия!» — написал политик.

Ранее Филиппо назвал поставки танков Украине шагом к Третьей мировой войне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСамолетыФранцияВладимир Зеленский
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