Во Франции назвали Зеленского сумасшедшим из-за планов получить самолеты
Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо усомнился в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением Филиппо поделился в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что Киев планирует запросить у Франции истребители Mirage 2000, это якобы произойдет после отправки украинским военным западных танков.
Комментируя эти сведения, Филиппо назвал украинского президента «совершенно сумасшедшим».
«Зеленский, [президент Франции Эммануэль] Макрон, НАТО: мы не хотим вашей войны! Хватит безумия!» — написал политик.
Ранее Филиппо назвал поставки танков Украине шагом к Третьей мировой войне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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