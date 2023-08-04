Минобороны России: с начала летнего наступления ВСУ потеряли 1831 танк, в том числе 25 Leopard

Российское оборонное ведомство уточнило, что среди уничтоженной техники 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.

Кроме того, потери ВСУ за июнь-июль составили более 43 тысяч человек, отметили в Минобороны РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за июль украинская армия потеряла 20 824 человека, а также 2 227 единиц различного вооружения, напоминает RT.

