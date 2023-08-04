Минобороны России: с начала летнего наступления ВСУ потеряли 1831 танк, в том числе 25 Leopard
На линии боевого соприкосновения с начала летнего украинского наступления ВС РФ уничтожили более 4,9 тысяч единиц различного украинского вооружения, сообщили в Минобороны России.
Российское оборонное ведомство уточнило, что среди уничтоженной техники 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.
Кроме того, потери ВСУ за июнь-июль составили более 43 тысяч человек, отметили в Минобороны РФ.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за июль украинская армия потеряла 20 824 человека, а также 2 227 единиц различного вооружения, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru