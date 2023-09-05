Герой России Сайфуллин: Leopard прекрасно разлетается во все стороны на минах
Применяемые ВСУ немецкие танки Leopard разлетаются во все стороны на российских минах. Об этом рассказал заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин в интервью РИА Новости.
Офицер напомнил, что в Сети есть кадры подрывов иностранных танков и боевых машин пехоты на противотанковых минах РФ, указывает телеканал «360». По словам полковника, ожидалось, что Leopard станут «чудесными машинами», которые сомнут и раздавят российские войска.
«Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — отметил Сайфуллин.
Полковник добавил, что российских мин хватит на каждый танк Leopard и БМП Bradley, пишет RT.
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