Украина забудет о Крыме? Зеленский решил вычеркнуть «особый» Севастополь из конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому из конституции страны исчезнет упоминание о «специальном статусе» Севастополя. Согласно нынешней редакции главного документа страны, таким особым статусом обладают два города – Севастополь и Киев, сообщает РИА Новости. В документе, который внесен в парламент Зеленским, «специальный статус» остается только у Киева. Депутат «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112» уже заявил, что такая позиция президента свидетельствует о его пессимизме в отношении Севастополя и Крыма вообще. «Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», — сказал он.

Несмотря на неоднократные заявления Зеленского вернуть Крым и заверениями о разработке плана по его возвращению, реальные действия, предпринимаемые украинским президентом, говорят об обратном. Так, 23 сентября украинский лидер уволил так называемого уполномоченного по правам крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и ликвидировал соответствующий институт. Тогда экс-депутат Верховной рады Валерий Ивасюк, комментируя это событие, заявил, что Зеленский не заинтересован в возвращении полуострова в состав Украины.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что большинство украинских политиков уже смирились с потерей Крыма, но до сих пор вынуждены выступать с обратными заявлениями.

«Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это такая общая позиция, которую озвучивают. Причем, я думаю, в подавляющем большинстве они уверены, что этого не произойдет. Но периодически проскакивают такие высказывания среди киевской верхушки. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом. Они находятся в плену стереотипов еще со времен независимости Украины. Они базируются на украинском национализме и русофобии», - отметил российский сенатор.

Сам Зеленский в ходе общения с журналистами в октябре признался, что в украинском Крыму не было «цивилизации».