Украина забудет о Крыме? Зеленский решил вычеркнуть «особый» Севастополь из конституции
Эксперты рассказали НСН, почему расходятся слова и действия украинской власти по Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому из конституции страны исчезнет упоминание о «специальном статусе» Севастополя. Согласно нынешней редакции главного документа страны, таким особым статусом обладают два города – Севастополь и Киев, сообщает РИА Новости. В документе, который внесен в парламент Зеленским, «специальный статус» остается только у Киева. Депутат «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112» уже заявил, что такая позиция президента свидетельствует о его пессимизме в отношении Севастополя и Крыма вообще. «Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», — сказал он.
Несмотря на неоднократные заявления Зеленского вернуть Крым и заверениями о разработке плана по его возвращению, реальные действия, предпринимаемые украинским президентом, говорят об обратном. Так, 23 сентября украинский лидер уволил так называемого уполномоченного по правам крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и ликвидировал соответствующий институт. Тогда экс-депутат Верховной рады Валерий Ивасюк, комментируя это событие, заявил, что Зеленский не заинтересован в возвращении полуострова в состав Украины.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что большинство украинских политиков уже смирились с потерей Крыма, но до сих пор вынуждены выступать с обратными заявлениями.
«Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это такая общая позиция, которую озвучивают. Причем, я думаю, в подавляющем большинстве они уверены, что этого не произойдет. Но периодически проскакивают такие высказывания среди киевской верхушки. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом. Они находятся в плену стереотипов еще со времен независимости Украины. Они базируются на украинском национализме и русофобии», - отметил российский сенатор.
Сам Зеленский в ходе общения с журналистами в октябре признался, что в украинском Крыму не было «цивилизации».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН тогда похвалил президента за правду о Крыме.
«Это можно расценивать как то, что Зеленский говорит правду в отличие от предыдущих президентов. Крым был автономный, и там были свои внутренние олигархи. Они «крышевали» полуостров. И да, действительно, вместо того, чтобы развивать экономику и прочее, они просто воровали. Часть этих олигархов сидела в Киеве, дружили с президентом, ничего сверхнового там не было. Дороги в Крыму во времена Украины были ужасные, просто кошмарные. Каждый год выделяли миллиард и ничего не делали. Он был отдан на откуп местным царькам, которые просто паразитировали. Эта ситуация устраивала украинскую власть, сейчас ситуация меняется. Давайте похвалим президента, который первый раз сказал правду. Но никогда Украина не признает потерю Крыма, независимо от того, какая фамилия будет у президента. Даже если президентом станет даже Янукович», - сказал украинский политолог.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Подавляющее большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали.
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