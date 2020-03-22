Украина решила потягаться своими катерами с российскими десантными кораблями

В Минобороне Украины считают, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» являются «достойным ответом устаревшим» десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ и справляются с возложенными на них задачами. Видеоролик с заявлением транслирует телестудия «Бриз» украинского ведомства.

В видео указана характеристики «Кентавров»: скорость до 30 узлов, вместимость – до 36 десантников. На вооружении установлены ракеты С-8.