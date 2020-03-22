Украина решила потягаться своими катерами с российскими десантными кораблями
В Минобороне Украины считают, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» являются «достойным ответом устаревшим» десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ и справляются с возложенными на них задачами. Видеоролик с заявлением транслирует телестудия «Бриз» украинского ведомства.
В видео указана характеристики «Кентавров»: скорость до 30 узлов, вместимость – до 36 десантников. На вооружении установлены ракеты С-8.
«Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС (Украины – прим. НСН), а, главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», — цитируют видеозаявление «Известия».
Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН рассказал о развитии российского флота и призвал не обращать внимание на украинских «экспертов».
«Никакого украинского флота как не было, так и нет. Черноморский флот развивается планово и спокойно.Речь идет о развитии дальней морской зоны, плавания за пределами Средиземного моря и тому подобное. Это все в планах, как и рост боевого потенциала. Но даже в сегодняшнем виде Черноморский флот решает поставленные задачи, что очень важно», - заключил он.
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