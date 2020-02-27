Адмирал жестко ответил Украине насчет Черноморского флота

«Воронченко – танкист. И по образованию, и по прохождению службы. Адмирал он очень условный, вдобавок никакого украинского флота как не было, так и нет. Слушать его демагогию и давать комментарии – это ниже своего достоинства. Черноморский флот развивается планово и спокойно, не такими бешеными темпами. Можно было бы и быстрее, и больше, и лучше. Так что даже можно сказать, что отстает. Есть претензии к промышленности. Речь идет о развитии дальней морской зоны, плавания за пределами Средиземного моря и тому подобное. Это все в планах, как и рост боевого потенциала. Но даже в сегодняшнем виде Черноморский флот решает поставленные задачи, что очень важно», - заключил он.

Ранее сообщалось, что российские армия и флот будут снабжаться новейшим вооружением. Об этом 23 февраля, во время выступления на праздновании, посвященном Дню защитника Отечества, сообщил президент страны Владимир Путин. «Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились всё более современными», — сказал он.

