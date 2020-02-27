Адмирал жестко ответил Украине насчет Черноморского флота
Экс-командующий ЧФ России, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что не стоит обращать внимание на высказывания украинских танкистов, касающиеся российского флота.
Украина пожаловалась на усиление боевого потенциала ЧФ России. Выступая на форуме Age of Crimea, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко посетовал на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота. По его словам, Россия перевооружила весь черноморский корабельный состав. «Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия», — сообщил Воронченко. Адмирал добавил, что в Крыму появились комплексы «Бастион» и «Бал», а также «современные и очень эффективные» подводные лодки.
Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН рассказал о развитии российского флота и призвал не обращать внимание на украинских «экспертов».
«Воронченко – танкист. И по образованию, и по прохождению службы. Адмирал он очень условный, вдобавок никакого украинского флота как не было, так и нет. Слушать его демагогию и давать комментарии – это ниже своего достоинства. Черноморский флот развивается планово и спокойно, не такими бешеными темпами. Можно было бы и быстрее, и больше, и лучше. Так что даже можно сказать, что отстает. Есть претензии к промышленности. Речь идет о развитии дальней морской зоны, плавания за пределами Средиземного моря и тому подобное. Это все в планах, как и рост боевого потенциала. Но даже в сегодняшнем виде Черноморский флот решает поставленные задачи, что очень важно», - заключил он.
Ранее сообщалось, что российские армия и флот будут снабжаться новейшим вооружением. Об этом 23 февраля, во время выступления на праздновании, посвященном Дню защитника Отечества, сообщил президент страны Владимир Путин. «Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились всё более современными», — сказал он.
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