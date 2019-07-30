Экс-начштаба Черноморского флота: Правильно, что море перекрыли!
Вице-адмирал в эфире НСН ответил на украинские обвинения в перекрытии Черного моря.
Более четверти акватории Черного моря Россия объявила опасной для судоходства. Как сообщает «Украинский милитарный портал», тем самым она перекрыла международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину.
Ограничения касаются пяти районов общей площадью 118,5 тыс. кв. км. Согласно международным предписаниям для мореплавателей, они введены в связи с проведением мероприятий боевой подготовки и действуют с 24 июля до 19 августа.
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в эфире НСН заявил, что все абсолютно правильно сделано.
«Все эти мальчики Вооруженных сил Украины, которые, к сожалению, учились и в советское время, хорошо знают, что в период проведения боевой подготовки его район закрывается для обеспечения безопасности судоходства. Его параметры должны превышать максимальную дальность полета ракет. Ничего здесь не нарушается. Со стороны украинской стороны это действия абсолютно безграмотных людей», - подчеркнул он.
Напомним, в начале июля в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В них приняли участие 19 стран, которые задействовали 32 корабля и около тысячи морских пехотинцев.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после митинга в Москве
- Либертарианцы отказались от согласованного места проведения митинга
- Беглов обещает дооснастить петербургский Центр реабилитации инвалидов
- Украинский суд арестовал захваченный российский танкер
- Нидерланды не приняли расследование немецкого детектива о МН17