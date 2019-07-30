Экс-начштаба Черноморского флота: Правильно, что море перекрыли!

Более четверти акватории Черного моря Россия объявила опасной для судоходства. Как сообщает «Украинский милитарный портал», тем самым она перекрыла международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину.

Ограничения касаются пяти районов общей площадью 118,5 тыс. кв. км. Согласно международным предписаниям для мореплавателей, они введены в связи с проведением мероприятий боевой подготовки и действуют с 24 июля до 19 августа.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в эфире НСН заявил, что все абсолютно правильно сделано.