Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленскийподписал указ, который расширяет санкции в отношении российских граждан и компаний. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 23 декабря, в субботу.

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Рестрикции приняты в отношении восьми человек и 15 компаний России.

Под ограничения попали организации, многие из которых расположены в Крыму и Запорожской области. Также в украинском санкционном списке – компании Донецкой Народной Республики, а также находящиеся в Белоруссии, Латвии, Австрии и на Кипре.

Ранее Bloomberg написал, что президент России Владимир Путин полон решимости достичь военных целей на Украине. Так агентство отреагировало на выступление главы государства во время итогов года. Российский лидер отметил разногласия американской и европейской военной помощи. Указывается, что российская экономика приспосабливается к беспрецедентным санкциям со стороны Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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