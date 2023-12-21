Евросоюз отменил санкции против Януковича и его сына

В вынесшем постановление суде уточнили, что совет ошибся с добавлением мужчин в санкционный список два года назад, потому что на тот момент не было доказательств о справедливости приговора украинского суда о госизмене.

Адвокаты Януковича избрали линию, согласно которой приговор был несправедливым и политически мотивированным, и у политика не было возможности обжаловать решение суда.

Ранее днем глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство направит уехавшим из страны гражданам повестки. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».



