Евросоюз отменил санкции против Януковича и его сына

Евросоюз отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом пишет Euronews.

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В вынесшем постановление суде уточнили, что совет ошибся с добавлением мужчин в санкционный список два года назад, потому что на тот момент не было доказательств о справедливости приговора украинского суда о госизмене.

Адвокаты Януковича избрали линию, согласно которой приговор был несправедливым и политически мотивированным, и у политика не было возможности обжаловать решение суда.

Ранее днем глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство направит уехавшим из страны гражданам повестки. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзВиктор Янукович

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