Евросоюз отменил санкции против Януковича и его сына
Евросоюз отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом пишет Euronews.
В вынесшем постановление суде уточнили, что совет ошибся с добавлением мужчин в санкционный список два года назад, потому что на тот момент не было доказательств о справедливости приговора украинского суда о госизмене.
Адвокаты Януковича избрали линию, согласно которой приговор был несправедливым и политически мотивированным, и у политика не было возможности обжаловать решение суда.
Ранее днем глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство направит уехавшим из страны гражданам повестки. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru