Украина предложила новую систему гарантий безопасности на переговорах
Украина в ходе переговоров с Россией предложила новую систему гарантий безопасности, которая, в частности, включает нейтральный статус страны. Об этом после переговоров заявил член украинской делегации Давид Арахамия.
«Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будет подписан и ратифицирован всеми гарантами», - приводит РБК слова Арахамии.
По его словам, гарантами новой системы могут стать страны Совбеза ООН, в том числе и Россия, а также Франция, Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.
Арахамия отметил, что новая система гарантий безопасности не будет действовать на территории Донецкой, Луганской народных республик и Крыма. Он также подчеркнул, что все страны-гаранты обязаны не препятствовать намерениям Украины по вступлению в Евросоюз и помогать в этом.
Кроме того, глава делегации Украины Михаил Подоляк предложил проводить переговоры о статусе Крыма в течение 15 лет. Так, все это время ни Украина, ни Россия не должны решать этот вопрос военным путем.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
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