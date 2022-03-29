Мединский прокомментировал переговоры России и Украины в Турции

Глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что прошедшие в Турции переговоры с украинской стороной были конструктивными, сообщает РИА Новости.

Кадыров: Российско-украинские переговоры в Турции не принесут ощутимого результата

По его словам, украинская делегация понятно сформулировала свою позицию по совместному договору, её предложения будут рассмотрены в ближайшее время и о них доложат президенту РФ Владимиру Путину.

Мединский также отметил, что Россия делает два шага навстречу Украине в вопросе деэскалации конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российскую и украинскую делегации достичь результата на переговорах в Стамбуле, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТурцияПереговорыРоссияУкраинаВладимир Мединский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры