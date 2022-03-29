Мединский прокомментировал переговоры России и Украины в Турции

По его словам, украинская делегация понятно сформулировала свою позицию по совместному договору, её предложения будут рассмотрены в ближайшее время и о них доложат президенту РФ Владимиру Путину.

Мединский также отметил, что Россия делает два шага навстречу Украине в вопросе деэскалации конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российскую и украинскую делегации достичь результата на переговорах в Стамбуле, сообщает «Свободная пресса».

