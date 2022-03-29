Мединский прокомментировал переговоры России и Украины в Турции
Глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что прошедшие в Турции переговоры с украинской стороной были конструктивными, сообщает РИА Новости.
По его словам, украинская делегация понятно сформулировала свою позицию по совместному договору, её предложения будут рассмотрены в ближайшее время и о них доложат президенту РФ Владимиру Путину.
Мединский также отметил, что Россия делает два шага навстречу Украине в вопросе деэскалации конфликта.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российскую и украинскую делегации достичь результата на переговорах в Стамбуле, сообщает «Свободная пресса».
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