Украина: Повреждено 800 объектов энергетики
9 мая 202406:02
На Украине уничтожены и повреждены более 800 объектов энергетики, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля.
По его словам, на ремонт потребуется выделить около 1 млрд долларов. Потеряно до 8 ГВт энергогенерации. Решение проблем премьер возложил на западных партнеров.
Ранее стало известно, что Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru