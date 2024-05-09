Украина: Повреждено 800 объектов энергетики

По его словам, на ремонт потребуется выделить около 1 млрд долларов. Потеряно до 8 ГВт энергогенерации. Решение проблем премьер возложил на западных партнеров.

Ранее стало известно, что Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

