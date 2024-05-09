Украина: Повреждено 800 объектов энергетики

На Украине уничтожены и повреждены более 800 объектов энергетики, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля.

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По его словам, на ремонт потребуется выделить около 1 млрд долларов. Потеряно до 8 ГВт энергогенерации. Решение проблем премьер возложил на западных партнеров.

Ранее стало известно, что Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/drozdenko_au_lo
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЭнергетика

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