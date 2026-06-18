Эксперт назвал главные опасности съемки беспилотников ВСУ
Съемка беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мест их падения несет серьезную угрозу для граждан. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин.
Специалист подчеркнул, что противник способен отслеживать местоположение снимающих и использовать полученную информацию для организации новых ударов. По словам Дандыкина, подобные кадры также применяются врагом в пропагандистских целях и для уточнения координат при планировании последующих атак.
Эксперт обратил внимание на то, что такая беспечность создает опасность не только для самих снимающих, но и для их близких.
Между тем член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник отметил, что люди, фиксирующие на видео атаки дронов ВСУ, фактически выдают данные противнику.
Ранее в Крыму задержали мужчину за съемку военных бензовозов, записи которых распространили на Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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