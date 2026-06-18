Эксперт назвал главные опасности съемки беспилотников ВСУ

Эксперт обратил внимание на то, что такая беспечность создает опасность не только для самих снимающих, но и для их близких.

Между тем член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник отметил, что люди, фиксирующие на видео атаки дронов ВСУ, фактически выдают данные противнику.

Ранее в Крыму задержали мужчину за съемку военных бензовозов, записи которых распространили на Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

