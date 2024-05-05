Минэнерго Украины: Энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов

Альтернативные источники энергии — ветер и солнце помогают избежать массового отключения электричества на Украине, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу Минэнерго Германа Галущенко.

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По его словам, это помогает нам сбалансировать систему.

Также, по его словам, Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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