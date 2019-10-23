Украина потеряла Россию-кормилицу и скатилась в пропасть

Например, летом Евросоюз запретил поставки овощей и фруктов. А куда нам теперь это поставлять? Но не только продуктовый рынок с Россией мы потеряли, а, например, рынок по моторам для вертолетов, также как и турбины в Харькове, которые кроме как россиянам больше никому не нужны. Или, например, потеряли возможности по рынку и кооперации уникального предприятия – завод «Антонов» по производству самолетов. По соотношению цена-качество для России и Казахстана это был прекрасный вариант. Теперь эту связь потеряли. Поэтому, конечно, низкая покупательская способность украинцев это результат потери российского рынка», - считает Олейник.

Среди прочего он также отметил мигрантов, которые ездят в Россию на заработки.

«Также украинцы ездят на заработки не только в Польшу, как все чаще говорят, но и в Россию. Для простых граждан РФ является не страной-агрессором, а страной-кормилицей. И вот 15 млрд в год приходит в Украину с Западной Европы, в том числе и из России. И если бы не эта поддержка в стране был бы всеобщий голод и разруха. Нужно заканчивать конфликт с Россией, восстанавливать Донбасс, так как это 25% ВВП Украины, и работать на благо народа», - сказал бывший депутат Верховной рады Украины.

При этом он считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не способен вернуть стране благосостояние.

«Зеленский в этом направлении ничего не сделал. Если смотреть на жизнь с точки зрения «Театр, а мы все в ней актеры», то разница между тем шоу, в котором выступал Зеленский и политикой в том, что в шоу он дает зрелище и, ему платят деньги, а в политике люди требуют и зрелищ, и хлеба насущного. А Зеленский не знает, как это сделать, как заняться экономикой, потому что это совершенно другой жанр - политика. Он и его команда это теоретики далекие от жизни», - заключил собеседник.

Отметим, что Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1 830 евро. В то же время европейцы, по данным компании, в среднем имеют €14 739 на человека, доступные для расходов и сбережений в 2019 году.

Ранее сообщалось, что продукты первой необходимости стоят в России дешевле, чем на Украине. Сравнение провели YouTube-блогеры, исследовав цены в магазинах «Ашан» в Саратове и Киеве. Так, согласно исследованию, самый дешёвый картофель в Киеве стоит от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в Саратове — 12 рублей. Рис на Украине стоит от 20,95 гривны (55,14 рубля), а в России от 59 рублей за килограмм.

Украинский политолог, экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал виновный в высокой стоимости продуктов в Киеве.



