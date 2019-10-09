Названы виновные в высоких ценах на продукты на Украине

Продукты первой необходимости стоят в России дешевле, чем на Украине. Сравнение провели YouTube-блогеры, исследовав цены в магазинах «Ашан» в Саратове и Киеве.

Так, согласно исследованию, самый дешёвый картофель в Киеве стоит от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в Саратове — 12 рублей. Рис на Украине стоит от 20,95 гривны (55,14 рубля), а в России от 59 рублей за килограмм.

Украинский политолог, экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал виновный в высокой стоимости продуктов в Киеве.