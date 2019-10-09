Названы виновные в высоких ценах на продукты на Украине

9 октября 201919:48
Екатерина Клепко

Украинский политолог, экономист в эфире НСН подтвердил высокую стоимость продуктов первой необходимости в Киеве.

Продукты первой необходимости стоят в России дешевле, чем на Украине. Сравнение провели YouTube-блогеры, исследовав цены в магазинах «Ашан» в Саратове и Киеве.

Так, согласно исследованию, самый дешёвый картофель в Киеве стоит от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в Саратове — 12 рублей. Рис на Украине стоит от 20,95 гривны (55,14 рубля), а в России от 59 рублей за килограмм.

Украинский политолог, экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал виновный в высокой стоимости продуктов в Киеве.

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«Действительно есть такие перекосы в структуре цен. По каким-то группам товаров действительно можно сказать, что на Украине продукция дороже. Например, те же овощи. Хотя Украина всегда славилась своим аграрным сектором. Наверное, с одной стороны это обусловлено поведением на рынке монополистов. С другой стороны люди всё равно покупают. Многие проблемы с ценами были решены благодаря открытым границам и низким ввозным пошлинам. Например, здесь остаточно низкие цены на алкоголь в сравнении с Россией. Но алкоголь – не предмет первой необходимости. А морковь, лук стоят дороже, чем это можно было бы представить, такое действительно есть. При том, что доходы населения остаются невысокими. Большую часть доходов съедает коммуналка», - заявил Дудчак.

Напомним, в начале 2019 года минимальная зарплата на Украине выросла до 114 долларов. Однако, по мнению экс-депутата Верховной рады украинцы не почувствовали этого роста из-за цен на продукты и коммунальные услуги.

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ФОТО: Pixabay
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