Блогеры сравнили цены на продукты в России и Украине
Продукты питания в России в целом дешевле, чем на Украине. К такому выводу пришли блогеры, сравнившие цены в двух странах, пишут «Известия». В качестве примера были взяты супермаркеты «Ашан» в Саратове и Киеве.
К примеру, в перерасчете на рубли, стоимость килограмма картофеля на Украине начинается от 39 рублей, тогда в России – от 12 рублей.
Дороже в Киеве и макароны: 111 рублей против 50 рублей в саратовском «Ашане». Литр молока киевлянам обходится в 47,8 рубля, жителям Саратова – от 41,9 рубля, сообщает РИА ФАН.
Впрочем, на Украине есть и продукты, которые дешевле, чем в России. К примеру, килограмм риса там стоит 55 рублей, в Саратове – 59 рублей, уточняет Ura.ru
Ранее сообщалось, что французский ретейлер в пятый раз был признан крупнейшей в России иностранной компанией. В прошлом году магазины сети показали выручку 327,7 млрд рублей – это 9 процентов от мировой выручки группы, отмечает RT.
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