Блогеры сравнили цены на продукты в России и Украине

Продукты питания в России в целом дешевле, чем на Украине. К такому выводу пришли блогеры, сравнившие цены в двух странах, пишут «Известия». В качестве примера были взяты супермаркеты «Ашан» в Саратове и Киеве.

К примеру, в перерасчете на рубли, стоимость килограмма картофеля на Украине начинается от 39 рублей, тогда в России – от 12 рублей.

Дороже в Киеве и макароны: 111 рублей против 50 рублей в саратовском «Ашане». Литр молока киевлянам обходится в 47,8 рубля, жителям Саратова – от 41,9 рубля, сообщает РИА ФАН.