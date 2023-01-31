США отправили Украине 60 БМП Bradley
Власти Соединенных Штатов передали Киеву первую партию БМП Bradley из 60 машин, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу американского транспортного командования.
Боевые машины транспортирует норвежско-шведское судно компании Wallenius Wilhelmsen, которое на прошлой неделе отплыло из порта Чарльстона.
Ранее стало известно, что Киев получит немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, западные партнеры передадут стране 321 танк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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