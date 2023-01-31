США отправили Украине 60 БМП Bradley

Власти Соединенных Штатов передали Киеву первую партию БМП Bradley из 60 машин, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу американского транспортного командования.

В США назвали отправку танков Украине информационной операцией

Боевые машины транспортирует норвежско-шведское судно компании Wallenius Wilhelmsen, которое на прошлой неделе отплыло из порта Чарльстона.

Ранее стало известно, что Киев получит немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, западные партнеры передадут стране 321 танк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры