«Ростех»: БМП-3 может уничтожить Bradley с нескольких километров

Такие способности боевая машина получила благодаря управляемому оружию. Речь идет о ракетном вооружении, которое позволяет поражать американские машины с расстояния в несколько километров.

Кроме того, Bradley, в отличие от БМП-3, не способны преодолевать водные преграды, что значительно осложняет их применение в условиях европейского театра военных действий.

В конце января стало известно, что Вашингтон передали Киеву первую партию Bradley из 60 машин. Их транспортировало норвежско-шведское судно компании Wallenius Wilhelmsen.

