«Ростех»: БМП-3 может уничтожить Bradley с нескольких километров

Российская БМП-3 способна уничтожить БМП Bradley американского производства с нескольких километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Курганмашзавод», который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

Американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley

Такие способности боевая машина получила благодаря управляемому оружию. Речь идет о ракетном вооружении, которое позволяет поражать американские машины с расстояния в несколько километров.

Кроме того, Bradley, в отличие от БМП-3, не способны преодолевать водные преграды, что значительно осложняет их применение в условиях европейского театра военных действий.

В конце января стало известно, что Вашингтон передали Киеву первую партию Bradley из 60 машин. Их транспортировало норвежско-шведское судно компании Wallenius Wilhelmsen.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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